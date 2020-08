Progression du coronavirus dans l'Hexagone: 21 départements placés en zone rouge

Avec plus de 800 000 tests effectués par semaine, le constat est clair : l'épidémie de Covid-19 progresse dans le pays. Dans les 21 départements classés en zone rouge, la circulation du virus est particulièrement active. Globalement, on compte 3 000 nouveaux cas par jour contre 1 000 au moment du déconfinement. Le nombre d'hospitalisations, lui, repart également à la hausse. Mais si les jeunes développent une forme moins grave de la maladie, ils peuvent toujours contaminer les autres.