Projet dans le Puy-de-Dôme : débat autour des giga-bassines

Ils sont venus le crier haut et fort. À quelques kilomètres de là, des agriculteurs souhaiteraient créer, d'ici trois ans, deux méga-bassines de quatorze et 18 hectares, l'équivalent d'une quarantaine de terrains de football. Ce qui ferait d'elles, les plus grandes de l'Hexagone. Les méga-bassines, ce sont ces bassins creusés, dont le fond est recouvert d'une bâche plastique avec ici de l'eau puisée, non pas dans les nappes souterraines, mais dans la rivière Allier, entre novembre et mars. Les porteurs du projet estiment qu'en période de crue, il ne faudrait qu'une demi-heure de pompage pour remplir un bassin. Mais l'argument ne satisfait pas ces militants écologistes. Ce samedi matin, la randonnée se veut festive et artistique. Plus de 5 000 personnes de tout âge, selon les organisateurs, sont venues dire "non" aux projets. Pour l'heure, les agriculteurs porteurs de ce projet de méga-bassines n'ont pas encore déposé une demande auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive