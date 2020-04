Prolongement du confinement d'un mois : les réactions des Montrougiens

À Montrouge (Hauts-de-Seine), les habitants voient d'un très bon œil le prolongement d'un mois du confinement. Ils veulent rester positifs coûte que coûte et trouvent en cette situation une occasion de continuer à savourer le temps qui passe. Quoi qu'il en soit, le confinement a déjà mis à rude épreuve la bonne humeur de certains. De ce fait, la plupart attendent impatiemment le 11 mai pour être enfin délivrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.