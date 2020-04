Annulation du festival : le secteur du tourisme sous le choc à Avignon

A Avignon (Vaucluse), tous les restaurants et les hôtels sont fermés ce mardi matin et le resteront encore plusieurs semaines comme l'a annoncé le président de la République. Le festival d'Avignon, l'un des plus grands événements de la ville, a également été annulé. Une double peine pour les professionnels du tourisme dont le chiffre d'affaires dépend en majorité de cette fête. Les commerces se posent beaucoup de questions sur la reprise de leurs activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.