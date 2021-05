Promenade dans les allées du parc du Thabor à Rennes

Aux premières heures d'ouverture, le parc du Thabor s'éveille tout doucement. On y croise des promeneurs et des sportifs. C'est aussi le moment choisi par les jardiniers pour entretenir le jardin à la française du parc : des massifs colorés et aux formes parfaites dont il faut prendre soin. Entre les primevères, les tulipes et les pavots d'Islande, Pablo Rats savoure ces instants. "Il y a un côté apaisant. On voit notre travail au fur et à mesure. Dans ce contexte, que demander mieux ?", lance le jardinier. Dominant la ville de Rennes, le parc du Thabor tire son nom d'une colline citée dans la Bible. Le lieu appartenait à des moines bénédictins au XVIIe siècle. Cet écrin de verdure aux différentes facettes s'étend sur dix hectares. "C'est un jardin remarquable initialement fait pour la contemplation et la déambulation. Maintenant, il est aussi un espace de détente et un poumon vert en centre-ville", confie Jérôme Hossard, référent des espaces verts. Pour s'évader, le parc offre une ambiance relaxante avec sa cascade et sa végétation fournie. Il propose aussi de larges espaces de flânerie.