Promenade dans les villages de grès rouge, dans le Limousin

Les manoirs et les maisons classés font de Collonges-la-Rouge l'un des villages les plus connus du Limousin. Ici, il n'y a pas de châteaux, mais une architecture et une couleur qui en font un lieu à part. Une célébrité fréquentée chaque année par des centaines de milliers de visiteurs avec des histoires que l'on retrouve un peu partout. René, revenu aujourd'hui dans ce village qu'il avait quitté pour le travail, prend beaucoup de plaisir à s'y promener comme un éternel amoureux. Et pour le peintre qu'il est depuis l'âge de sept ans, Collonges-la-Rouge n'est pas la seule source d'inspiration. Tout autour, plusieurs villages, comme celui de Lagleygeolle, offrent un décor tout aussi pittoresque grâce aux effets de la lumière sur les pierres. Dans les entrailles de ce paysage de verdure se trouve un grès rouge qui n'existe que dans la région. Dans une pierre qui a été creusée en pleine campagne, il y a un souterrain du Moyen Âge. Il a été creusé depuis des siècles complètement dans le grès rouge. Depuis quelques mois, des fouilles tentent de percer cette réalisation de l'homme qui a dû composer avec les propriétés du grès. TF1 | Reportage C. Parèdès, E. Sarre