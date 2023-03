Promenade sous les cerisiers en fleurs

Ça y est, le doute n'est plus permis. Le printemps est bien là. Les 4 000 cerisiers de Washington sont en fleurs. Ce matin-là, quelque rares Français en voyage à New York ont improvisé une petite escale. Par ailleurs, plus d'un million de visiteurs sont attendus dans les prochains jours. "C'est un des seuls endroits au monde où on peut voir ça", "j'aime cette harmonie entre les fleurs, les monuments et l'eau", "c'est vraiment emblématique", décrivent des spectateurs. Le moment est bref, une semaine et pas plus, pendant lequel, la plupart des arbres sont en pleine floraison. Alors, il faut aller vite pour prendre les photos qui viendront garnir les albums de famille. Par ailleurs, les cerisiers Yoshino ont été plantés en 1912. Un cadeau offert aux Etats-Unis par la ville japonaise de Tokyo pour célébrer l'amitié par les deux pays. Cette année, les cerisiers intriguent beaucoup le ranger. Certains arbres ont beau être côte à côte, ils ne fleurissent pas en même temps. Le gel, une grosse averse ou un coup de vent un peu trop fort pourrait faire tomber les fleurs en un instant. TF1 | Reportage A. de Précigout, M. Derrien