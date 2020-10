Propagation du coronavirus à Nice : le reconfinement serait-il la solution ?

Pour endiguer la propagation du coronavirus, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs départements dont les Alpes-Maritimes. A Nice, beaucoup de gens sont déçus de cette décision, car la ville avait fait des efforts de prévention. Elle a été l'une des premières localités à imposer le port du masque partout et à instaurer un couvre-feu pendant le confinement. Ce couvre-feu désole les restaurateurs, qui ont déjà mis en place des protocoles sanitaires très stricts. Des commerçants jugent d'ailleurs cette mesure injuste et inefficace. Un avis partagé par le maire de la commune Christian Estrosi. Ce dernier aurait préféré un reconfinement de quelques semaines à la place. Il est à noter qu'à Nice, le taux d'incidence est élevé pour les plus de 65 ans. Le taux d'occupation des lits de réanimation est également préoccupant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 23 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.