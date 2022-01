Propos d’Emmanuel Macron sur les non-vaccinés : la classe politique s’emporte

L'interview s'est déroulée mardi soir dans la salle des fêtes de l’Élysée. Face au président de la République, sept lecteurs du "Parisien" dans la peau du journaliste. L'une des questions posées par une infirmière porte sur ceux qui refusent de se faire vacciner. Emmanuel Macron répond alors : "Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer à le faire, jusqu'au bout". Il tape fort et déclenche une tempête de réactions à gauche comme à droite. "J'ai été indignée par ses propos", déclare Valérie Pécresse. "C'est une faute morale lourde", affirme Marine Le Pen. Selon Alexis Corbière, "il n'est pas là pour emmerder les gens, ou du moins il n'est pas là pour utiliser tout le lustre de cette fonction présidentielle pour dire en direction de nos concitoyens (...) qu'il a envie de les emmerder". Du côté de la majorité, passé un certain embarras, on assume. Ce mercredi, à l'Elysée on a rappelé que l'expression "emmerder" a déjà été utilisée par un autre président, Pompidou, il y a cinq ans. TF1 | Reportage A. Etcheverry, H. Bonnet, C. Lefetey