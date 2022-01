Propos d'Emmanuel Macron sur les non-vaccinés : l'analyse d'Adrien Gindre

Adrien Gindre pense que cette fois, c'est une stratégie. "C'était une phrase qui était relue et validée par l'Elysée", affirme-t-il. "Emmanuel Macron assume de ne pas rassembler tous les Français, mais de cliver entre vaccinés et non-vaccinés, c'est une évolution", constate le chef du service politique de TF1. Après des mois passés à essayer de séduire, de convaincre et de contraindre, Emmanuel Macron prend acte du fait qu'il n'arrivera plus à faire bouger les cinq millions et demi de non-vaccinés. Derrière ce gros mot, ce n'est plus tout à fait le président de tous les Français. Cette envie d'"emmerder" les non-vaccinés, elle est cohérente avec l'envie d'être candidat à la présidentielle. "Il n'y a pas de faux suspens. J'ai envie", a d'ailleurs annoncé le président. Selon Adrien Gindre, il envoie un message à ses partisans pro-vaccination. Il marque sa différence avec ses opposants : Eric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Il veut aussi obliger Valérie Pécresse à faire son choix. "C'est bel et bien une stratégie de campagne électorale", conclut notre collègue. A. Gindre