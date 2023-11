"Je m'engage à ne plus en servir" : des chefs français volent au secours des anguilles

L'anguille est l'un des rares poissons consommés sous toutes ses formes. Jeune, elle est appelée civelle. C'est un mets de luxe très apprécié en Asie. À l'âge adulte, elle se retrouve sur les tables du monde entier. Très abondante dans les années 70, actuellement, l'anguille est en danger critique d'extinction. Le chef Thierry Marx nous annonce qu'il n'en cuisinera plus. Suivi par plus de 3 500 chefs, il lance ce dimanche un appel : "Aujourd'hui, il faut arrêter d'en manger". L'étape suivante, selon des experts européens, serait de suspendre la pêche à l'anguille et à la civelle, le temps de reconstituer le stock. Il y a une dizaine d'années, c'est ce qui avait marché pour sauver le thon rouge. Stopper la pêche à l'anguille, nous en sommes loin. L'Hexagone est le deuxième plus important pêcheur d'anguilles dans le monde, le premier pour la civelle. Pour l'instant, l'Etat français n'a pas l'intention d’interdire la pêche à l'anguille. Il n'existe d'ailleurs aucun élevage. L'homme n'a jamais réussi à la faire se reproduire en captivité. TF1 | Reportage D. Sitbon, E. Binet, H. Massiot