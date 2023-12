Protection des dauphins : 400 bateaux privés de pêche

Ces bateaux vont rester à quai cet hiver, car 400 navires ont interdiction d'aller pêcher dans le golfe de Gascogne, du 22 janvier au 20 février 2024. Au large des côtes atlantiques, le gouvernement a effectivement prévu plusieurs zones sans pêche. L'objectif, limiter la mortalité des dauphins pris dans les filets, comme le montrent ces images tournées par une ONG en février dernier. Le gouvernement a accordé de nombreuses dérogations aux pêcheurs. Mais le Conseil d’État a jugé qu'elles sont trop importantes et maintient donc l'interdiction totale de pêcher dans le golfe de Gascogne. C'est une décision qui a fait réagir toute la filière. Dans les criées, les mareyeurs s'inquiètent et attendent de savoir s'ils seront dédommagés. Environ 10 000 dauphins meurent chaque année dans le golfe de Gascogne. Certains s'échouent sur les plages, mais la plupart sombrent dans l'océan. Les associations de défense de l'environnement saluent ces interdictions de pêche. La filière demande à l’État des compensations et des mesures fortes pour permettre de préserver les emplois. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Pirckher