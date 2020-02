Protection du Mont-Blanc : les mesures annoncées par Emmanuel Macron

En visite au Mont-Blanc, Emmanuel Macron est monté jusqu'à 1 900 mètres d'altitude pour découvrir la Mer de Glace. En un siècle, celle-ci a perdu 120 mètres de hauteur. Les dégâts sont essentiellement dûs au réchauffement climatique. Face à cette dégradation, le président a annoncé des mesures pour mieux protéger le massif qui témoigne d'une grande richesse et de fragilité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.