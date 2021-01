Prothèses auditives : certains modèles désormais 100% remboursés

Cela fait plus de trois ans qu'Olga Rosen entend moins bien. Elle a enfin décidé à s'appareiller. Comme beaucoup de Français, il n'y a qu'une explication à sa longue période d'hésitation : le prix des appareils auditifs lui semble terriblement élevé. "J'ai une petite retraite convenable, je ne pouvais pas m'offrir ce luxe-là", a-t-elle confié. Autrefois, les appareils auditifs coûtaient entre 1 300 et 1 400 euros. Aujourd'hui, ils sont à 950 euros et sont surtout pris en charge entièrement par la Sécu et la mutuelle. Depuis le 1er janvier, plus besoin de débourser le moindre centime pour les modèles de prothèses auditives. Le prix de base passe de 1 500 euros à 950 euros. Les 240 euros sont pris en charge par l'Assurance maladie et les 710 euros par votre complémentaire santé. C'est le fruit d'un accord inédit entre tous les acteurs. L'accompagnement est nécessaire dans les premières semaines afin d'affiner les réglages compris dans le prix des appareils. Même chose pour les visites de contrôle, et ce, pendant quatre ans.