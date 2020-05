Protocole de reprise des activités : une entreprise à l'épreuve des nouvelles règles sanitaires

Le ministère du Travail a publié ce dimanche un protocole pour le retour des salariés dans les entreprises. Il s'agit d'assurer les conditions de sécurité maximale. Favorisée par son atelier spacieux, une société spécialisée dans la fabrication de pièces pour les industries automobiles et aéronautiques à Argenteuil (Val-d'Oise), respecte à la lettre les nouvelles règles sanitaires. En dehors, le port du masque est obligatoire et les pièces fermées sont aérées toutes les trois heures.