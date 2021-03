Protocole sanitaire à la cantine : des pique-niques désormais servis aux écoliers de Vence

Chaque jour dans une école de Vence, deux classes mangent un pique-nique à tour de rôle, dans une salle à l'écart. Les sandwichs et les chips ont visiblement du succès et les élèves sont de bonne humeur. "Là, on peut s'amuser parce qu'à la cantine, on ne peut pas faire du bruit", s'enthousiasme l'un d'entre eux. Les autres enfants, eux, continuent de manger normalement à la cantine. Mais le nouveau protocole sanitaire demande une réorganisation du réfectoire. "Les enfants doivent déjeuner par classe, et nous avons une distance de deux mètres à respecter entre chaque classe", explique une responsable. Faute de pouvoir pousser les murs, la ville de Vence, qui a en charge la restauration scolaire, a fait le choix des repas froids. Cela a permis d'éviter la fermeture de la cantine, qui aurait pénalisé les parents d'élèves. Ce mardi matin, devant l'école, la plupart des parents étaient compréhensifs, conscients du casse-tête qu'entraînent ces mesures sanitaires. Si le temps le permet, on se dit que les pique-niques pourraient être prises à l'extérieur. Mais ce n'est pas si évident. Encore faut-il trouver un espace dans la cour de récréation car là aussi, chaque classe est séparée pour éviter le brassage des élèves.