Protocole sanitaire assoupli dans les écoles : un soulagement pour les parents ?

A l'école élémentaire Marie et Pierre Curie de Toulouse, la rentrée a été quelque peu mouvementée. Il y a deux semaines, neuf classes ont été fermées, car un élève a été atteint du coronavirus. Mais depuis jeudi, les consignes ont changé. Désormais, seul l'élève contaminé sera isolé pendant sept jours. Face à cet énième changement, les parents n'ont d'autre choix que de s'adapter. Certains ont préféré garder leurs enfants à la maison. Ceux qui ont envoyé les leurs à l'école restent méfiants.