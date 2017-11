Provence : Quand les bergers à Istres font la fête

Chaque année, la fête des bergers se déroule à Istres. Pour la 42ème édition de la fête provençale, une marée de moutons et de chèvres débarque en pleine ville. Les plus fidèles enfilent leurs costumes traditionnels pendant la messe jusqu'en fin de journée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.