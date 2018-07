Provence : la récolte de la lavande a débuté

Il ne reste plus que quelques jours pour admirer les célèbres champs de lavande sur le plateau de Valensole. Rémi Angelvin, producteur et lavandiculteur termine sa récolte. Depuis quatre générations, cette famille de lavandiculteurs récolte 110 hectares de lavande et de lavandin. Leur exploitation produit jusqu'à 10 000 litres d'huiles essentielles par an. Dans le magasin familial, c'est un produit très apprécié. On se sert de l'huile de lavande pour les piqures d'insectes, les problèmes de sommeil et les massages relaxants. Extrêmement appréciés par les touristes asiatiques et italiens, les lavandiculteurs sont fiers de faire connaître leur or provençal au monde entier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.