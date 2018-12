Provence : les treize desserts, une tradition gourmande

En Provence, après la messe de minuit, famille et amis se rassemblent autour d'une table pour déguster les treize desserts de Noël. Un rituel qui commence dans la cuisine où les recettes des desserts se transmettent de génération en génération. Amandes, fruits secs, nougat, calisson... à chacun sa préférence. Certains les accompagnent d'un verre de vin cuit. Cette tradition, chère aux Provençaux, est un vrai moment de partage, idéal pour finir l'année sur une bonne note. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 24/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.