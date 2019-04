Pruniers-en-Sologne : une classe sera fermée à la rentrée

Lors de son allocution, Emmanuel Macron a promis de fixer à 24 le nombre d'enfants de la grande section en CE1. Il a également affirmé qu'il n'y aura aucune fermeture d'école sans l'accord du maire d'ici 2022. À Pruniers-en-Sologne, l'une des trois classes d'une école sera fermée à la prochaine rentrée. Une situation qui donne aux parents d'élèves l'impression que l'école rurale est délaissée. Une pétition a été lancée pour le maintien des six classes de l'école du village. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.