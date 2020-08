PSG et OL en demi-finales de la Ligue des champions : une première historique

Pour la première fois de l'histoire, deux clubs français sont dans le dernier carré de la Ligue des champions. Ce mardi soir, le PSG affronte le RB Leipzig et l'OL se retrouvera face au Bayern Munich mercredi. Les supporters seront au rendez-vous bien que les deux matchs se joueront à huis clos. Du côté des joueurs parisiens, quelques sourires, mais surtout beaucoup de concentration à l'entraînement. Tous espèrent mettre fin à l'expression "à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.