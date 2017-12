Des publicités éphémères seront bientôt testées sur les trottoirs français

Les villes de Bordeaux, de Lyon et de Nantes ont eu l'autorisation de tester les marquages publicitaires biodégradables et éphémères sur les trottoirs. Et ce pour une durée d'un an et demi, selon le décret publié le 24 décembre 2017 au Journal officiel. Ces publicités ne pourront pas rester plus de dix jours ni excéder 2,50 m² et devront être éloignées les unes des autres d’au moins 80 mètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.