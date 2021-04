Pubs et magasins rouverts : la stratégie vaccinale porte ses fruits au Royaume-Uni

Des jeunes sont venus fêter l'anniversaire de leur ami mais aussi leur première bière en terrasse depuis presque quatre mois. En effet, la réouverture des pubs est un moment très attendu dans toute l'Angleterre. "On a voulu s'organiser la semaine dernière et réserver, mais tout était déjà complet", raconte un jeune. Certains sont arrivés dès neuf heures du matin, juste avant l'ouverture. Impossible de rater ce moment. Toutefois, pour profiter d'une bière ou même d'un café en terrasse, il faut braver la météo, avec trois degrés en Angleterre ce lundi. Pour pouvoir s'installer en intérieur, il faudra attendre la troisième phase du déconfinement le 17 mai. Au Royaume-Uni, on compte 32 millions de personnes vaccinées et moins de 3 000 cas de coronavirus par jour. Aucun couvre-feu n'est imposé mais les établissements ont dû se plier à quelques règles. Partout dans le pays, les rideaux des commerces peuvent enfin se lever après plus de trois mois de fermeture. Les salons de beauté et les commerces non-essentiels avaient visiblement manqué aux clients, arrivés tôt ce matin.