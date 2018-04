Le pudding, un dessert typique du Nord

Il est difficile de parler de "poudingue" sans parler du carnaval dans le Nord. Ce dessert à base de pain perdu est le régal de tous les Nordistes. Pour le réussir et obtenir un gâteau parfumé et doré à point, il suffit de sécher le pain qu'on a coupé en morceaux, et ne pas oublier d'incorporer du rhum au moment de la préparation. C'est au moment de "faire chapelle", action de venir chez son voisin pendant le carnaval, que le pudding est partagé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.