Puichéric : le grand nettoyage se poursuit après les inondations

Après les inondations, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 126 communes de l'Aude. A Puichéric, par exemple, la Rigole n'a pas encore regagné son lit. Cet affluent de l'Aude est monté à plus de six mètres au-dessus de son niveau normal. On a dû secourir une trentaine de personnes. Plus de trois jours après le drame, les rues sont encore recouvertes de limons. Le grand nettoyage se poursuit dans tout le village. Les meubles et les affaires personnelles s'amoncellent devant les maisons ravagées par les inondations.