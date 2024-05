Puis-je emmener mon chien à la plage ? Le 13H à vos côtés

Avant l'été, il était possible d'emmener son chien sur la plage avant 10 heures et après 19 heures. Désormais, la municipalité de Plérin veut interdire l'accès de toutes les plages à tous les animaux sur la période qui va de juin à septembre. Quels sont les recours ? Il est important de préciser les règles, mais elles sont compliquées. En effet, il n'y a pas de loi nationale qui réglemente tout cela. C'est la commune à laquelle est rattachée la plage qui va fixer les règles en matière d'animaux. Chaque plage dispose de ses propres règles. Pour les fixer, les communes prennent en compte plusieurs critères comme l'affluence, la superficie de la plage ou encore l'hygiène afin de faire cohabiter l'intérêt de tout le monde. C'est d'ailleurs l'hygiène qui a été mise en avant par la municipalité de Plérin pour prendre cet arrêté. Une commune a le droit d'interdire purement et simplement les animaux. Le conseil est donc de se renseigner avant d'emmener son animal sur une plage. Dans ce cas, renseignez-vous auprès de la mairie, de l'office du tourisme ou sur le site de la SPA. T. Coiffier