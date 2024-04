Taïwan : les images impressionnantes du séisme meurtrier

Un calme à tout épreuve, voilà ce qui frappe d'abord, que ce soit dans le métro, sur un pont ou dans un studio de télévision. Malgré les secousses, la présentatrice poursuit son propos quasiment sans ciller. Et pourtant, tous viennent de subir le plus fort séisme depuis un quart de siècle. À l'opposé de ce flegme déconcertant des Taïwanais, les résidents français que nous avons pu joindre n'en mènent pas large. L'épicentre de ce séisme sous-marin s'est produit peu avant 8h dans la région de Hualien, située à l'Est de l'île. D'une magnitude supérieure à 7 sur l'échelle de Richter, il a provoqué d'importants dégâts, notamment des éboulements massifs. Mais en ville, des normes antisismiques très contraignantes ont permis à la plupart des immeubles de tenir, plus ou moins droits. Néanmoins, quelques-uns se sont effondrés. Des centaines de sinistrés sont encore piégés dans les décombres, les secouristes sont actuellement à pied d’œuvre en dépit du danger. Après avoir redouté un tsunami dans toute la région, l'alerte est désormais levée, mais les autorités craignent que le bilan humain du séisme ne s'aggrave dans les prochaines heures. TF1 | Reportage H. Dreyfus, N. Getten