Pull en laine, star de l'hiver

Il y en a de toutes les couleurs. Avec ou sans col roulé, ils sont partout. En laine synthétique, cachemire ou mohair, quand la facture de chauffage s’envole, les Français achètent des pulls. Cet engouement pour les vêtements chauds profite aux fabricants français. Depuis plus de 20 ans à Valence (Drôme), la coopérative "Ardelaine" confectionne des pulls en laine de mouton, une fibre naturelle très chaude et sans particules de plastique. Même si ces pulls made in France sont vendus entre 90 et 150 euros, les clients multiplient les commandes avant Noël. C’est la même tendance à 150 kilomètres de là, dans le département de la Loire, à Valeille. Dans la PME familiale, "Les laines du Forez", certains modèles sont en rupture de stock. En effet, les ventes ont grimpé depuis septembre. "Cette année, j’ai l’impression que les gens ont anticipé avant l’heure, de manière à avoir le produit dans le placard", commente Olivier Hedirian, gérant de l’entreprise. Le retour au made in France permet à ces deux entreprises de soutenir 50 emplois. TF1 | Reportage, C. Blampain, D. Paturel