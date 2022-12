Pulls, chaussettes... l'atelier tourne jour et nuit

À six heures du matin, la relève arrive. Des salariés prennent leur poste après les équipes de nuit. Pour la première fois depuis sa création, l’entreprise de vêtement en laine Missègle, tourne 24/24H pour faire face à la demande. "En une nuit, on doit faire une petite centaine de pulls de plus", explique Myriam Joly, créatrice de la société. Cette année, les couturières ont confectionné plus de 40 000 pulls et 400 000 paires de chaussettes. Cela fait 120 000 de plus que l’an dernier. Pour tenir bien chaud, les vêtements de l’atelier sont fabriqués en mohair, en mérinos, et même en duvet de yacks élevés en Mongolie. Implantée au cœur du Sidobre dans le Tarn, la société a été créée il y a neuf ans par Myriam Joly, une passionnée de laine. Depuis, l’entreprise a bien grandi. Myriam doit acheter de la laine dans l’Hexagone et à l’étranger. Une trentaine de nouveaux salariés viennent d’être recrutés avant les fêtes. Pour une paire de chaussettes, il faut compter environ 20 euros. Pour un pull, le prix varie entre 60 et 150 euros. TF1 | Reportage M. Chaize, J. M. Lucas