Punaises diaboliques : ravages sur les noisetiers

Elles viennent d’Asie et menacent toute une filière. Les punaises diaboliques s’attaquent directement aux noisettes. Dans une casserie corse, il n’y a pas d’autres solutions que de trier chaque fruit à la main. Les noisettes touchées par les piqûres de la bestiole sont immangeables et donc invendables. Les pertes sont immenses. En Corse, il n’y a pas de prédateurs de la punaise diabolique. Elle est arrivée sur l’île il y a un an. Pour lutter, les producteurs font avec les moyens du bord, soit l’utilisation de pièges à phéromones. Mais dans le verger de Marius Zereni ce jeudi matin, les pièges n’ont pas fonctionné. Il a perdu 20% de sa récolte cette année. Pour l’instant, le ravageur s’attaque surtout aux vergers des plaines. Les exploitations en montagnes sont épargnées. Florence Marsili est productrice de pâtes à tartiner à base de noisettes. Elle produit elle-même sa matière première. Après le passage de la punaise diabolique, elle doit se fournir autrement. Pour régler définitivement le problème, les agriculteurs espèrent l’introduction du prédateur de la punaise diabolique, la guêpe Samouraï. TF1 | Reportage L. Poupon, P. Pelletier