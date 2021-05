Purificateurs d'air dans les cinémas et restaurants : comment ça marche ?

L'Odyssée est l'une des plus anciennes salles de cinéma du monde. Elle date de 1913. Depuis l'annonce de la réouverture, c'est le branle-bas de combat en coulisses. Gaëtan Koch, le projectionniste, réapprend des gestes presque oubliés. "Dans deux jours, on sera prêt et puis, on va reprendre comme d'habitude, on va se relancer pour une nouvelle aventure", se réjouit-il. Parmi les défis de cette nouvelle aventure, il y a la sécurité sanitaire des spectateurs. L'Odyssée a décidé d'équiper la salle de cinq purificateurs d'air. De la taille d'un petit réfrigérateur, ces derniers doivent renouveler les 1 200 mètres cube de la salle six fois par heure. Il faut préciser que leur efficacité dépend de la qualité des filtres utilisés. Les restaurants commencent aussi à se doter du même appareil. C'est notamment le cas du "Restaurant de la Victoire" à Strasbourg (Bas-Rhin). Cependant, une question taraude Marie-Claude Reich, la directrice de l'établissement : "comment va-t-on continuer à vivre ?". Pour s'équiper d'un tel dispositif, comptez 3 500 euros.