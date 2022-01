Purificateurs d’air : les usines françaises à plein régime

Ces filtres sont impressionnants. Ils sont le cœur de ces systèmes de purification d'air et ont été spécialement conçus pour retenir les particules contaminés par le coronavirus. Un purificateur d'air simple et écologique. La durée de vie de ces filtres est d'environ 8 000 heures, prévus pour fonctionner toute une année et purifier de grands espaces comme une cantine ou des salles de classe. Avec ce système, nul besoin de commander régulièrement ses cartouches à l'autre bout du monde. Cet hôtel a opté pour cette solution locale : deux purificateurs d'air et un capteur de CO2, tous installés à des endroits stratégiques : au niveau de la réception, du bar et de la salle du petit-déjeuner. Un plus pour rassurer les clients. Purificateurs d'air ou capteurs de CO2, cette entreprise alsacienne a multiplié par huit sa production. Le chiffre d'affaires a fait un bond, un gage de pérennité pour cette PME comptant une quinzaine de salariés. "Notre démarche était assez citoyenne au début : comment est-ce que nous, sur la pandémie, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour trouver des solutions", explique le directeur technique. Notons que dans l'Hexagone, ils sont seulement quelques-uns à en fabriquer. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings