Puy du Fou : du monde pour la réouverture

Les mêmes frissons, les mêmes émotions dans le regard des enfants et de leurs parents... les oiseaux du Puy du Fou n'ont pas manqué leur retour. "C'est un moment de joie parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça" ; "On se met toujours en haut, car c'est un plaisir d'être frôlé par les oiseaux" ; "Il y avait plein de suspens et d'aventures", témoignent certains. C'est le premier spectacle de l'année. Un moment toujours important pour les oiseaux et les maîtres fauconniers. Les visiteurs, eux, étaient sur la ligne de départ bien avant l'ouverture ce jeudi matin. L'équipe du parc est aussi soulagée de revoir le public. L'ouverture est sous condition, certes, mais moins stricte qu'il ne le craignait. "On peut venir au Puy du Fou sans pass sanitaire, mais il y a un protocole à l'intérieur du site que nous saurons rappeler à nos visiteurs", explique le président Nicolas de Villiers. Le parc espère attirer près de 4 000 visiteurs pour son premier jour. Son grand spectacle nocturne, la Cinéscénie, ne reprendra qu'en juillet avec la fin du couvre-feu.