Le Puy du Fou, sacré parc le plus divertissant du monde

Le parc du Puy du Fou a ouvert ses portes le 6 avril 2019. Pour les vacances de Pâques, de nombreuses familles ont choisi de s'y rendre. Le parc, qui s'est vu décerné le titre du plus divertissant du monde, offre des attractions inédites qui plongent les visiteurs au cœur des grandes époques. Un endroit à visiter absolument jusqu'en octobre 2019.