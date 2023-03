PV contesté : deux ans pour avoir une réponse

Vous payez votre stationnement, mais surprise, quelques jours plus tard, vous recevez une contravention. En toute logique, vous contestez. Nous avons constaté ce jeudi matin que vous êtes très nombreux dans ce cas. "Je suis verbalisé, je reçois le stationnement, je conteste, et ensuite pas de réponse" ; "J'ai appris que les contestations, ça ne sert à rien parce que le préfet ne lit jamais les lettres", lancent des concernés. Le problème, c'est que l'administration chargée d'instruire ces recours est submergée de demandes, plus de 180 000 requêtes non traitées en ce jour. En cause, les nombreuses erreurs de la verbalisation automatisée. Ces véhicules, munis de caméras, qui prennent en photo les plaques d'immatriculation. Problème de lecture par exemple, l'appareil n'arrive pas toujours à identifier une carte d'invalidité. Vous pouvez aussi être verbalisé au moment, où précisément, vous payez à l'horodateur. Contester sa contravention est un parcours du combattant. Vous devez saisir la municipalité. Si au bout d'un mois il n'y a pas de réponse, vous devez saisir la CCSP. Et si au bout d'un mois, elle non plus n'a pas répondu, il faut payer l'amende. Et là, vous attendrez jusqu'à deux ans pour être, éventuellement, remboursé. TF1 | Reportage F. Chadeau, F. Mignard