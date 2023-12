PV de stationnement : faudra-t-il bientôt payer pour contester ?

Si vous voulez contester une amende de stationnement, pensez-vous quand même devoir la payer ? La réponse est sur l'avis de contravention. Il y a un encadré qui stipule bien que vous n'avez pas à payer si vous contestez. Problème : le nombre de recours à examiner augmente de plus en plus, et devrait atteindre 170 000 à la fin de l'année. La généralisation des sulfateuses à PV pourrait expliquer cette hausse. Une voiture, comme celle-ci, peut verbaliser automatiquement plusieurs milliers de véhicules par jour. Résultat : le délai de traitement des recours est très long. Pour désengorger les administrations et dissuader certains qui abuseraient des recours, une proposition de loi veut rendre obligatoire le paiement avant de contester une amende, à l'exception de quelques cas, notamment les handicapés ou encore les personnes à revenu modeste. La proposition de loi sera examinée à l'Assemblée nationale lundi prochain, et pourrait entrer en vigueur dans les prochains mois. TF1 | Reportage J. Quancard, M. Laurent, B. Sisco