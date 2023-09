Seine-et-Marne : qui est le policier mystère qui distribue des PV en série ?

Dans les rues de Villevaudé (Seine-et-Marne), 2 100 habitants, les panneaux "stop" sont nombreux. Mais bien souvent, les véhicules ralentissent sans marquer l'arrêt. Pour être en règle, il faut s'arrêter complètement. Dans cette rue, plusieurs "stop" se succèdent. Depuis un an, les habitants de Villevaudé ont affaire à un policier qui multiplie les verbalisations. Dans le village, le policier distribue les PV à la volée aux voitures qui ne marquent pas suffisamment l'arrêt. Il verbalise discrètement en civil, au volant de sa voiture, sans jamais le signaler au conducteur, à chaque fois dans la même rue, et à la même heure, lorsqu'il se rend à son travail. C'est un policier invisible dont les habitants se méfient désormais. Le maire de la commune souhaiterait un peu plus de pédagogie. Mais tout policier assermenté peut verbaliser à la volée, y compris lorsqu'il n'est pas en service. Pour éviter aux habitants de perdre leurs points, le maire envisage de remplacer les stops de cette intersection par des "cédez-le-passage". TF1 | Reportage V. Topenot, B. Poizeuil, A. Janon