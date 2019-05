Pyrénées-Atlantiques : les attaques d'ours inquiètent les éleveurs de brebis

L'attaque d'ours est une source d'inquiétude pour les éleveurs de brebis dans les Pyrénées-Atlantiques. A Larrau, quinze bêtes ont récemment été blessées, dont une mortellement. Pour les défenseurs de l'ours, cette première attaque dans la région est un cas isolé. Les éleveurs, eux, se posent beaucoup de questions et craignent le pire si aucune solution n'est trouvée avant l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.