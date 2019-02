Pyrénées-Atlantiques : des conditions météorologiques idéales pour des vacances au ski

Ce 19 février 2019, toutes les conditions sont réunies pour de belles vacances en montagne. A La Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées-Atlantiques, un manteau neigeux a recouvert le paysage. Avec la présence d'un ciel bleu, les vacanciers des zones A et B se lancent sans hésiter sur les pistes de ski. Les commerçants, quant à eux, ont le sourire aux lèvres car les fréquentations ont grimpé en flèche. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.