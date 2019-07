Pyrénées-Atlantiques: le surf débarque sur les plages

Pendant les vacances d'été, beaucoup choisissent le surf comme sport. A Bidart et à Guéthary, dans les Pyrénées-Atlantiques, les vacanciers se sont réveillés tôt le matin du 9 juillet 2019 pour chercher les vagues et prendre des cours de surf. Les professionnels, quant à eux, cherchent les meilleures vagues pour s'entraîner. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.