Pyrénées : les éleveurs ne veulent plus des ours

Dans l'Ariège, les attaques d'ours se sont multipliées depuis début 2019. Ce qui fait que les troupeaux des éleveurs courent un grand danger. Pour Jean-François Arabeyere, c'est la même rengaine tous les jours à Auzat. Il doit faire une heure et demi de marche pour pouvoir arriver jusqu'à ses animaux. Or, cela fait deux ans que ses brebis sont régulièrement attaquées par les ours, le poussant à s'en méfier. Par ailleurs, afin d'éviter les attaques, les défenseurs d'ours demandent aux éleveurs de regrouper leurs bêtes la nuit, dans un enclos, et de multiplier le nombre de bergers. Une mesure qui ne serait pourtant pas possible à mettre en place dans le territoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.