Pyrénées-Orientales : les premiers amandiers en fleurs

Elles viennent faire concurrence à la neige du Mont Canigou. De petites fleurs blanches comme au temps des petits flocons commencent à parer les branches des amandiers dans les Pyrénées-Orientales. Un signe qui semble déjà annoncer un changement de saison. "C'est fantastique, on a l'impression que c'est le printemps avant l'heure", "les amandiers c'est les premiers qui montrent que le printemps n'est pas loin", s'émerveillent ces habitants. Ce jeudi, grand ciel bleu et pas un brin de vent pour rafraîchir l'atmosphère. Avec le soleil, les températures montent rapidement. Il fait déjà 17 °C ce matin, pas besoin de manteau pour une petite balade. Pour cette habitante des Deux-Sèvres (Centre-Ouest), venue passer quelques jours dans la région, c'est presque un choc climatique. Elle avoue que "ça sent les vacances". Une journée printanière qui donne envie de lézarder au soleil ou de partir en balade. Premiers de la saison, les amandiers laisseront place ensuite aux abricotiers, aux pêchers et aux cerisiers qui s'apprêteront de leurs plus belles fleurs d'ici quelques semaines. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Guiraud