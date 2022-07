Pyrénées-Orientales : l'incendie ne progresse plus

Cela fait maintenant 48 heures que les habitants de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) vivent au rythme des feux de forêts autour de la commune. Des nuits courtes et toujours l'angoisse d'être menacé par les flammes. "On voit des départs de feu un peu partout. On surveille le vent", témoigne une femme. Mercredi soir, malgré les efforts des pompiers, les feux ont repris, attisés par des vents puissants. Chaque minute compte, car le feu progresse très rapidement et menace des habitations à proximité. Les équipes des Bouches-du-Rhône venus en renfort ont lutté toute la nuit contre les flammes. "On a toujours des reprises. Donc on est en train de les traiter et faire des défenses des points sensibles qui sont des maisons isolées dans les pinèdes", explique le commandant Lilian Demarle. Après une matinée plus calme, le vent se lève à nouveau. Il souffle pour le moment sur des parcelles déjà brûlées. Le risque est que ce vent tourne. Près de 180 pompiers restent en alerte. TF1 | Reportage S. Chevallereau, P. Mislanghe, J.M. Lucas, T. Rolnik