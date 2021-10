Pyrénées : quinze villages coupés de la vallée à cause d’une route en travaux

Pour rejoindre la petite ville d'Argelès-Gazost, ce couple doit faire une heure de route contre 20 minutes en temps normal. Un trajet sinueux qui nécessite de monter par le golfe de Tourmalet pour ensuite redescendre dans la vallée. Pourtant, il devra faire ce détour pendant trois semaines. Pour cause, la route qui relie les quinze villages du pays Toy à la vallée est fermée pour travaux. Luz-Saint-Sauveur et les communes voisines sont comme isolées. D'ailleurs, de nombreux restaurants ont décidé de fermer durant la période. Dans les villages, c'est la débrouille qui prime. Au collège par exemple, la direction a dû refaire tous les emplois du temps, car certains professeurs habitent dans la vallée. Côté santé, l'hôpital le plus proche est maintenant à une heure de route. Alors pour assurer les secours, un infirmier et un médecin urgentiste sont venus en renfort. Une vétérinaire s'est même installée dans un petit studio qui fait office de chambre, de bureau et de lieu pour garder les animaux. La route rouvrira le 15 octobre, mais seulement par alternance. Tous espèrent la fin des travaux avant les premières chutes de neige.