Pyrénées : la station de Gourette a ouvert malgré l'alerte orange pour risque d'avalanche

Ce vendredi 29 décembre, la vigilance est de mise pour ceux qui ont décidé d'aller skier. En effet, plusieurs départements des Pyrénées sont encore en vigilance. La forte chute de neige et le redoux des derniers jours ont augmenté les risques d'avalanche. Malgré cela, la station de Gourette (Pyrénées-Atlantiques) est ouverte à 70%. Seuls les pistes en altitude restent fermées aux skieurs. L'alerte orange devrait être levée ou prolongée dans le courant de l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 29/12/2017 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 29 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.