Pyrénées : les stations de vacances font le plein malgré le manque de neige

À Saint-Lary-Soulan, pour trouver de la neige, il faut prendre un peu de hauteur. Au sommet, seules quatre pistes sur les 56 que compte la station sont ouvertes faute d'enneigement. En cette période de Noël, le public familial s'en accommode plutôt bien. D'autres n'ont pas besoin d'adapter leurs activités et prennent cette température douce avec le sourire.