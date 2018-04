Qu'attendent les Français de l'interview d'Emmanuel Macron ?

Ce jeudi 13 avril 2018, à 13 heures, sur TF1, Emmanuel Macron s'adressera aux Français lors de l'interview qu'il fera en direct de l'école du village de Berd'Huis. Si au début, il pensait faire le point sur cette première année de son quinquennat, il parlera aussi de la fracture territoriale. Sans oublier le bras de fer entre le gouvernement et les syndicats et bien d'autres sujets tous aussi brûlants. Répondra-t-il aux attentes des Français ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.