Qu'attendre des annonces d'Emmanuel Macron sur la transition écologique ?

Les annonces qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire ce 27 novembre 2018 sur la transition écologique ne semblent pas répondre aux revendications des gilets jaunes. Au sein de l'exécutif, rien n'est sûr concernant les réponses qu'il faut apporter pour restaurer le dialogue avec les Français. Et pourtant, le président devra frapper fort s'il veut reprendre la situation en main. Quelles sont les véritables raisons de cette crise ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.