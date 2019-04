Qu'attendre de la conférence de presse d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron détaillera les mesures prises après le Grand débat lors d'une conférence de presse qui se tiendra dans l'après-midi du 25 avril 2019 à l'Élysée. Très attendue, cette allocution est une grande première pour son quinquennat. À Sète, dans l'Hérault, les habitants attendent entre autres des mesures sur les retraites et une augmentation du SMIC pour vivre décemment. Les plus jeunes, de leur côté, souhaitent une aide pour trouver un emploi et pour payer leur permis de conduire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/04/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.